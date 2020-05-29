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Askerlik yerleri açıklandı! E Devlet askerlik celp tarihi ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Corona virüsü sebebiyle askerlik celp işlemleri ve terhis işlemleri ertelenmişti. Corona virüsü sonrası atılacak normalleşme adımları kapsamında askerlik celpleri tekrardan başladı. Askerlik şubesinden başvurularını yapan vatandaşların askerlik yerleri açıklandı. İşte askerlik celp tarihleri ve askerlik yeri sorgulama linki…

12:52 -
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Askerlik yerleri açıklandı! E Devlet askerlik celp tarihi ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Heyecanla bekleyiş son buldu ve askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yapmak için başvuran vatandaşlar, askerlik yerlerine e-Devlet üzerinden bakabilecek. İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Heyecanla askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyen gençler, MSB'nin yaptığı açıklama ile askerlik yerlerini öğrenmeye başladı. E-devlet üzerinden askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA LİNKİ

Foto: DepoPhotos

RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı Twitter’dan askerlik yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri için er, yedek subay ve astsubay askerlik ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.” denildi.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet’e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

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