Askerlik yerleri açıklandı! E Devlet askerlik celp tarihi ve askerlik yerleri sorgulama ekranı…

Heyecanla bekleyiş son buldu ve askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yapmak için başvuran vatandaşlar, askerlik yerlerine e-Devlet üzerinden bakabilecek. İşte MSB e-Devlet askerlik yerleri ve celp tarihleri sorgulama sayfası

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Heyecanla askerlik yapacağı yeri öğrenmek isteyen gençler, MSB'nin yaptığı açıklama ile askerlik yerlerini öğrenmeye başladı. E-devlet üzerinden askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz…

E-DEVLET ASKERLİK SORGULAMA LİNKİ

RESMİ AÇIKLAMA DA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi sosyal medya hesabı Twitter’dan askerlik yerlerinin açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri için er, yedek subay ve astsubay askerlik ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz.” denildi.

Nisan, Mayıs, Haziran 2020 celp dönemleri için er, yedek subay ve astsubay askerlik ile bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarına e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Hizmet bağlantısı: https://t.co/RSadVBZMTM #Askerlik #celp pic.twitter.com/U2yR2x9uv0 — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) May 28, 2020

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet’e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.