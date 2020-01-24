Askerlik yerleri açıklandı mı? E-Devlet 2000/1 ve bedelli askerlik yerleri sorgu ekranı…

Askerlik yerleri bugün belli oluyor. 2000/1 Şubat celbinde silahaltına alınacak olan yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirecekleri kışla ve birlikler bugün açıklanacak. E-Devlet askerlik yerleri sorgulama sayfasından öğrenilebileceği belirtilmişti. Peki, askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri henüz açıklanmadı, MSB tarafından çaıklanacak olan askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanacak. Askerlik yerleri açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ASKERLİK SÜRESİ DEĞİŞTİ

Askerliği tek tip olarak değişmesinin ardından uzun ve kısa dönem ayrımı kalmadı. Silah altına alınan tüm er ve erbaşlar 6 ay sürecek olan askerlik hizmetinin ardından terhis olabilecek. Terhis olmak istemeyen askerler ise ihtiyaca göre altı ay boyunca ücretli olarak askerlik hizmetini tamamlacak.

ASKERE GİDECEKLERİN YOL ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

2020 Şubat celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol ve iaşe ücretleri adlarına açılmış PTT hesaplarına yatacak.

SEVK TARİHLERİ BELLİ Mİ?

Yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan Ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, Şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, Mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

CELP NEDİR?

Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür