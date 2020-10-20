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Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB’den duyuru…

Kasım celbi ile askere gidecek vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı’nın yapacağı askerlik yerleri açıklamasını bekliyordu. MSB’nin son paylaştığı duyuruya göre, kasım celbi askerlik yerleri 23 Ekim Cuma günü açıklanacak.

Güncellenme: 10:05, 20/10/2020
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Askerlik yerleri açıklandı mı? MSB’den duyuru…

Kasım ayında askere gidecekler, skerlik yerlerini e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında corona virüsü testini yaptıracaklar.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

askerlik Corona Cuma e-devlet Milli Savunma Bakanlığı Sağlık
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