Askerlik yerleri, bedelli askerlik yerleri açıklanıyor! İşte güncel celp ve terhis detayları…

Askerlikte ertelenen celp tarihleri tekrar başlıyor.Bugün askerlik yerlerinin e-Devlet’te açıklanacağı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Erdoğan açıklamasında; Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetlerinin 1 Haziran’da, celp işlemlerinin 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemlerinin ise 20 Haziran’da yeniden başlayacağını ifade etti.

Askerlik yerlerini açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz…

ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI

TERHİSLERİN BAŞLAYACAĞI TARİH DUYURULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, askerlik terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını söyledi.