Askerlik yerleri belli oldu mu? Tehris ve celp dönemleri ertelecek mi?

illi Savunma Bakanlığı yetkilileri, SÖZCÜ’nün sorusu üzerine kısa bir süre için terhislerin uzatılması, celplerin kaldırılmasının gündemde olduğunu ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Peki askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Mayıs 2020 celbiyle askere gidecek vatandaşların Seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Nisan 2020 tarihinde E-Devlet üzerinde duyurulacak.

ASKERLİK UZAYACAK MI?

Bakanlık yetkilisi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde tayinlerin durdurulduğunu kaydetti ve terhislerin niçin ertelenebileceğini şöyle açıkladı:

* Terhisten 14 gün önce askerler kontrol altına alınıyor. 14 gün kontrol altında tuttuktan sonra il veya ilçe sağlık müdürlükleriyle koordineli olarak terhis ediliyor. En son 1 Nisan'da terhisler oldu. Terhisi gelen askerlerimiz 14 gün önce durduruldu kontrol altında tuttuktan sonra 1 Nisan'da terhis edildi.

* En son 19 Mart'ta celp oldu. Onları da askere alınca 14 gün görev vermeden önce bekletildi. Bu tedbirlere rağmen koranovirüsle Mücadele merkezimizin tespitlerine göre yine de bazı risklerin olduğu ortaya çıktı.

UZAKTAN EĞİTİM

Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedellileri ise uzaktan eğitimle askerliklerini yaptıralım. Bunu dövizli askerlikte yapmıştık. Uzaktan eğitimle terhis etmiştik. Bunu bedelli için geliştirmek istiyoruz. Bedellileri ise de uzaktan eğitimle askerlik yaptıralım düşüncesi var.

Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediliyor. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren, o bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklere gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruriyet halini aldı. Halkın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun.