Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce askerin beklediği celp için tarih belli oldu. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler ise e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

15:13 -
Haberler Gündem
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri 23 Ekim Cuma günü belli olacak. Adaylar e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecek.

Ayrıca askerlik görevini yapmak isteyenler, ilk önce yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında Covid-19 testini yaptıracaklar.

Foto: shutterstock

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

* Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020

* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020

* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020

* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020

* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more