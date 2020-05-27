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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman?

Askerlik terhis işlemleri ve askerlik yerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi. TSK, corona virüs salgını nedeniyle terhis işlemlerinin ertelendiğini açıklaması nedeniyle Kasım 2019 celbi ile askere gidenler kışlada kalmaya devam ediyor, yeni asker alımları gerçekleştirilmiyordu. Peki askerlik terhis işlemleri ne zaman? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

09:45 -
Haberler Gündem
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman?

Ertelenen terhis nedeniyle hem asker alımlarının hem terhis işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak vatandaşların merakla bekledikleri tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte detaylar…

TERHİSLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü salgını nedeniyle bir ay ertelenen terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

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