Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik terhis işlemleri ne zaman?

Ertelenen terhis nedeniyle hem asker alımlarının hem terhis işlemlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak vatandaşların merakla bekledikleri tarih geçtiğimiz günlerde belli oldu. İşte detaylar…

TERHİSLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Corona virüsü salgını nedeniyle bir ay ertelenen terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran’da yeniden başlayacak.