Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte askerlik celp tarihleri ve terhis zamanı…

Türkiye'de corona virüsü tespiti sonrası birçok kurumda olduğu gibi askerlikte de bazı önemli kısıtlamalar yapılmıştı. Virüsün yayılmasını önlemek için askerlik alımları durdurulmuş ve terhis tarihi gelen askerler kışlalardan gönderilmemişti. Ancak, Türkiye'de yaşanan corona virüsü normalleşme adımları sonrası Bakan Akar, askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Akar'ın açıkladığı askerlik ile ilgili normalleşme adımları haberimizde…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da tekrar başlayacağı bilgisini verdi.

BEDELLİ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, corona virüsü sebebiyle ertelenen bedelli askerlik alımları hakkında da açıklamada bulundu. Akar, 20 Haziran itibariyle bedelli askerlik alımlarının tekrardan başlayacağını açıkladı.

TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Corona virüsü sebebiyle terhis zamanı gelen askerlerin işlemleri ertelenmişti. Merakla beklenen terhis tarihinin ne zaman olacağı sorusuna Milli Savunma Bakanı, cevap verdi. Akar, corona virüsü nedeniyle terhis işlemleri ertelenen ve hala kışlada bulunan askerin, 31 Mayıs itibariyle terhis edileceğini söyledi.