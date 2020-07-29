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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MEB ağustos ve eylül celbini duyurdu mu?

MSB'nin askerlik yerleri açıklaması vatani görevlerini gerçekleştirecek olanlar tarafından ilgiyle bekleniyor. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar. Peki askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

11:00 -
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MEB ağustos ve eylül celbini duyurdu mu?

Ağustos ve eylül ayında askere gidecek adaylar askerlik yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. MSB’nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?

Adaylar, e-Devlet’e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile birkaç saniye içersinde gerçekleştiriliyor.

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