Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Kasım 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler için askerlik yerleri Ekim ayında belli olacak. Ayrıca vatani görevini yerine getirecek olan askerler yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptırmaları gerekiyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet duyurulacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilecekler.
SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
* Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020
* Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
* Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
* Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
* Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020