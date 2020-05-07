Askıda Fatura sistemine saldırı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Askıda Fatura uygulamasının ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleşti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun,Twitter hesabından yaptığı açıklamada saldırının ardından sitenin yurt dışı erişime kapatıldğını duyurdu.

41 BİN 883 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41 bin 883 fatura ödendi.

MURAT ONGUN’UN PAYLAŞIMI:

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NEDİR?

İBB'nin yaşama geçirdiği Askıda Fatura uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor.

https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor. Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi alileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor. İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.