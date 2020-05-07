Askıda Fatura uygulaması ile 52 bin 598 ailenin faturası ödendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 Mayıs’ta duyurusunu yaptığı Askıda Fatura uygulaması, ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturdu.

2 gün boyunca sisteme ihtiyaç sahiplerinin faturalarını kaydetmesinin ardından 6 Mayıs’ta ödeme sistemi açıldı ve hayırseverler ihtiyaç sahibi vatandaşların faturalarını ödemeye başladı.

SİBER SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yoğun ilgi gören uygulamaya dün gece yurt dışından siber saldırı gerçekleştirildi. Bunun üzerine sitenin erişimi yurt dışına kapatıldı. Ancak yardıma destek düşmedi. Sisteme eklenen ve ödenen fatura sayıları sürekli artıyor.

Son olarak 7 Mayıs 12.30 itibarıyla sistemde ödenen fatura sayısı 50 bini aştı ve 52 bin 598’i buldu. Dün açılan ödeme sisteminde şu ana kadar 6 milyon 630 bin 749 TL’lik fatura ödenmiş durumda. Şu an sistemde 80 bin 994 adet fatura da askıda ödenmeyi bekliyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

‘https://askidafatura.ibb.gov.tr’ adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyorlar. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise ‘https://sosinc.ibb.gov.tr’ adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor. Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor. Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibine destek oluyor.