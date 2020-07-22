‘Askıda Kurban’ kampanyasına 2.3 milyon lira bağışlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi aileler için Kurban Bayramı nedeniyle 14 Temmuz'da bağış kampanyası başlattı.

Kampanyaya 9 günde 2 milyon 353 bin 130 liralık, bin 574 hisse bağışı gerçekleştirildi. Kampanya ile hayırsever vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kesecekleri kurbanlarını İBB eliyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilecek.

KURBAN HİSSE BEDELİ BİN 495 TL

İBB bünyesindeki İstanbul Vakfı üzerinden yürütülen kurban bağışı kampanyasında; bin 150 büyükbaş kurban kesilecek ve bir kurbanda 7 hisse olacak.

Hayırseverler bir hisse için bin 495 TL ödeyecek. 1 hisseden elde edilen 15 konservenin 14 adedi ihtiyaç sahiplerine, 1 adedi isterse bağışçısına ulaştırılacak.

İBB bu bağış kampanyasını, Et ve Süt kurumunun İzmir'deki tek anlaşmalı mezbahasına sahip Efkar Et Kombinası ile gerçekleştirecek.

KESİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Kurbanların kesimi bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Vekâletler noter huzurunda okunacak ve videoya kaydedilecek.

İBB, kesimlerin ardından etleri ihtiyaç sahiplerine konserve kavurma olarak dağıtacak. Her 1 ton etten, 920 adet 800'er gramlık 736 kg kavurma üretilecek.

Toplam üretim ise 117 bin 760 adet konserve olacak. Konserveler 16 Ağustos tarihinde İBB'ye teslim edilecek ve dağıtım süreci başlayacak.

Yaklaşık 120 bin konserve kavurma İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere kısa süre içinde ulaştırılacak.

Kurban bağışı yapmak isteyenler https://istanbulvakfi.istanbul adresinden elektronik ortamda bağışlarını yapabiliyor.