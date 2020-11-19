Asla uslanmıyor, bu kez minibüste pipetle bira içti

Antalya’da geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde elinde içki dolu bardakla motosiklet kullanan Abdulrıza I., başka bir araçtaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri Abdulrıza I.’ya, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’, ‘ehliyetsiz araç kullanmak ve ‘kask takmamak’tan toplam 2 bin 605 lira para cezası uyguladı. Abdulrıza I., ifadesinde iş çıkışı eğlence olsun diye böyle bir hareket yaptığını söyledi.

İKİNCİ KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Abdulrıza I., kısa süre sonra yine motosiklet üzerinde bira kutusuyla görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde Abdulrıza I.’nın, kasksız ve tek eliyle motosikleti kullandığı, diğer elinde ise bira kutusunun olduğu görüldü. Görüntüyü çeken kişinin, Abdulrıza I.’ya “Dayı poz ver poz. Ekstrayla gidiyor” sözleri görüntülere yansıdı. Abdulrıza I.’ya, bu görüntüler yüzünden ikinci kez 2 bin 605 lira ceza uygulandı.

BU KEZ MİNİBÜSTE PİPETLE İÇTİ

Abdulrıza I. bu kez, minibüs içinde görüntülendi. Arkadaşları Abdulrıza I.’yı, ceketinin içinde sakladığı birayı pipetle içerken kameraya aldı. Arkadaşlarından biri ceketi çekip “Ekstrayı da görsün” derken, bir diğerinin “Abimiz artık işi çözmüş kimse ne içtiğini bilemeyecek” diyerek gülmesi kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada yayılırken, “Bu kez hortum ile içiyor” yorumları yapıldı. (DHA)