Aslı Erdoğan kimdir? Aslı Erdoğan’ın kitapları ve hayatı…

Aslı Erdoğan’ın da yargınlandığı Özgür Gündem’in yazar ve yöneticilerine açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, yazar Aslı Erdoğan için ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 3 aya kadar hapis talep edildi. Peki Aslı Erdoğan kimdir?

ASLI ERDOĞAN KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği ve fizik bölümlerinden mezun oldu. Aynı üniversitenin fizik bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ve asistanlık yaptı. 1991-1993 yıllarında Cenevre’de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde Higgs bozonu üzerine çalıştı.

Türkiye’ye döndükten sonra bir süre İstanbul’da Afrikalı göçmenlerle yaşadı.Fizik doktorası yapmak üzere Rio de Janeiro’ya giden Erdoğan, iki yıl sonra doktora çalışmasını yarıda bırakarak yazarlığı seçti ve iki yıl daha Güney Amerika'da kaldı.

1994’te ilk kitabı Kabuk Adam, 1996’da ilk öykü kitabı Mucizevî Mandarin yayımlandı. 1997’de Deutsche Welle’nin düzenlediği yarışmada Tahta Kuşlar öyküsüyle birincilik ödülü aldı.

Erdoğan, 1998’de Türkiye’ye döndü ve ikinci romanı Kırmızı Pelerinli Kent yayımlandı. Brezilya’ya giden bir Türk kızının Rio de Janeiro’da yabancılık çekmektense şehri keşfetmesini anlatan eser, özellikle İskandinav ülkelerinde ilgi gördü.

1999-2000 yıllarında Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Köşe yazıları “Bir Delinin Güncesi” ve “Bir Kez Daha” adlı kitaplarında toplandı.

2010-2011 yıllarında tekrar Radikal’de köşe yazarlığı yapan Erdoğan, Nisan 2011'de Özgür Gündem gazetesinde köşe yazarlığına başladı.

Literaturhaus ve Uluslararası PEN Kulübü’nün değerlendirmesiyle 2012’de “Zürih kent yazarı” seçildi ve altı aylık bir burs alarak kent üzerine yazıp okuma günlerine katılmak üzere Zürih’te yaşadı. 2013 yılında Norveç’te kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 100’üncü yılı adına konan “Sınırda Sözcükler Ödülü/ Ord i Grenseland Prisen”ne lâyık görüldü.

2016 yılında Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla tutuklandı. Bir süre sonra “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” yönündeki suçlamalardan delil yetersizliği sebebiyle tahliyesine karar verilirken, “terör örgütü üyeliği” suçlaması ile de tutukluğu devam etti. Aslı Erdoğan, 133 gün süren tutukluluğunun ardından 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye edildi.

KİTAPLARI

Kabuk Adam 1994

Mucizevi Mandarin 1996

Kırmızı Pelerinli Kent 1998

Hayatın Sessizliğinde 2005

Bir Yolculuk Ne Zaman Biter 2000 (Gazete Yazıları)

Bir Delinin Güncesi 2006 (Denemeler – I)

Bir Kez Daha 2006 (Denemeler – II)

Taş Bina ve Diğerleri 2009 (Öykü)