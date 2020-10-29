AŞTİ’de vatandaşa 29 Ekim sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Kutlama adreslerinden biri de Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) oldu. Belediye iştiraklerinden BUGSAŞ tarafından AŞTİ'de düzenlenen etkinlikte yolcular sürpriz bir gösteriyle karşılandı.

Kırmızı beyaz balonlarla süslenen ve mili marşların çalındığı AŞTİ'de vatandaşlar FOMGET Halk Dansları Topluluğu Seymenler ekibinin oyunlarıyla karşılandı.

BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya'nın da katıldığı kutlama etkinliğinde AŞTİ, Cumhuriyet Bayramı'nda renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

“ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI ŞÜKRANLA ANIYORUZ”

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte kutlamak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Halk Oyunları Sanat Yönetmeni Tamer Bozkuş, “Büyük Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Cumhuriyet bizim için çok önemli bu değerli günde de bir program gerçekleştirdik ve tüm halkın katılımıyla da çok büyük sevinç ve mutluluk içerisindeyiz” dedi.

İTFAİYE ERLERİ İSTASYONDA TÜRK BAYRAĞI'NI SEMBOLİZE ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli tüm itfaiye erleri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ankara Merkez İstasyonu'nda ay yıldızlı Türk Bayrağı'nı sembolize ederek, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar.