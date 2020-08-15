Aşure günü bu sene hangi gün? Aşure günü ne zaman?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlayacak. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman?

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2020’de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

AŞURENİN ANLAMI

İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelmektedir.Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler.