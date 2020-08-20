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Aşure günü ne zaman? 2020 aşure günü hangi tarihte?

Aşure günü için kısa süre kaldı. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başladı. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman?

13:58 -
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Aşure günü ne zaman? 2020 aşure günü hangi tarihte?

Muharrem Ayı’nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır. Aşure günü de Muharrem ayı içersindedir, bu sene aşure günü 29 Ağustos tarihine denk geliyor. Aşure gününü içinde bulunduran muharrem ayı 17 Eylül'de sona eriyor. İslam tarihinden günümüze kesitler ve mesajlar taşıyan Aşure, 10 Muharrem de idrak edilmektedir.

AŞURE GÜNÜ HANGİ TARİHTE?

2020'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.

Aşure günü bu sene hangi gün? Aşure günü ne zaman?

AŞURENİN ANLAMI

İslami inanca göre Muharrem ayının onuncu günü Nuh, Büyük Tufan’dan sonra karaya ayak bastığında elinde kalan son malzemelerle bu tatlıyı yapmıştır. Tatlının ismi, Arapçada onuncu anlamına gelmektedir.Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler.

Aşure Günü Cumartesi İslam
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