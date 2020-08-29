Aşure Günü oruç tutulur mu? Aşure Günü ibadetleri nelerdir?

Hz. Hüseyin ve beraberindekiler, Muharrem ayının onuncu gününde Kerbelâ’da Yezid’in Ordusu tarafından katledilmiştir. Miladi takvime göre bu sene 29 Ağustos'a denk gelen Aşure Günü'nde birçok hanede aşureler pişirilecek ve dayanışma ile sevginin sembolü olarak komşularla paylaşılacak.

AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Muharrem ayı orucu için tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem'in 9 ve 10. günlerinde veya 10. ve 11 günlerinde oruç tutmak gerekir. Aşure günü yani Muharrem'in 10. günü, bu sene 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre 28-29 Ağustos veya 29-30 Ağustos günleri, tavsiye edilen oruç tutma günleri olmaktadır.

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAKLAR İBADETLER

1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece 10’uncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) veyâ (9.-10.-11.) günleri tutulur.

2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunacak.

3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı şerîf okunur.

4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınacak. Her rek‘atte Fâtihâ-yı şerîfeden sonra on bir (11) İhlâs-ı şerîf okunur.

5. Bol bol istiğfâr edilecek.

6. 70 (yetmiş) def‘a;“Hasbünâ’llâhu ve ni‘me’l-vekîl ni‘me’l-mevlâ ve ni‘me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilecek.