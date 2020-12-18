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At çiftliğinde facia! 10 at yanarak can verdi

Bursa'da Kent Ormanı içinde bulunan bir at çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 10 at yanarak can verirken itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Güncellenme: 08:33, 18/12/2020
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At çiftliğinde facia! 10 at yanarak can verdi

Nilüfer ilçesindeki Kent Ormanı içinde bulunan bir at çiftliğinde gece 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler kısa sürede çiftliği sardı.

Duman ve kokuyu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Samanların kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen alevler, çiftliğe doğru ilerledi. Çiftlikteki 10 tane at yanarak verirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi.  Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. (İHA)

 

Bursa facia Nilüfer Polis yangın
Yayınlanma Tarihi:08:23,