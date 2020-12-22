Atalay Filiz’in 4. kez ‘cezai ehliyet’ raporu istendi

İstanbul ve Ankara'daki 3 cinayetten ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Atalay Filiz'in başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesiyle “resmi belgede sahtecilik”’ suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Atalay Filiz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, önceki raporda talep ve delillerinin hiçbirinin değerlendirilmediğini belirterek, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'ndan Atalay Filiz'in ceza ehliyetine ilişkin rapor aldırılmasını talep etti.

RAPOR ALINMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilerek, sanık Atalay Filiz'in müşahede altına alınmaması gerekip gerekmediğinin sorulması için sanığın dosya ile birlikte mevcutlu olarak sevk edilmesine karar verdi. Mahkeme, sanığın atılı suç yönünden ceza ehliyetine etki edebilecek bir rahatsızlığının olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan daha önce alınan 3 raporda da Atalay Filiz'in ‘cezai ehliyetinin tam olduğu' tespit edilmişti.