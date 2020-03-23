‘Atanamayan doktorları derhal göreve çağırın!’

ATO yönetimi, dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını nedeniyle henüz öğrenci olan doktor adaylarının göreve çağrıldığını belirtti. ATO, yaşanan kritik süreçte atanamayan sağlık emekçilerinin göreve başlatılmasını ve KHK ile işine son verilen sağlık personelinin de geri çağrılmasını istedi. ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç yaptığı açıklamada, “İtalya'ya, Çin ve Küba'dan hekim desteği gönderildi. Avrupa'nın birçok yerine de hükümetler, emekli olmuş sağlık çalışanlarını yeniden göreve çağırıyor” dedi ve şunları söyledi:

BIRAKIN MESLEKLERİNİ YAPSINLAR

“Hizmetin sağlıklı ve kesintisiz ilerleyebilmesi için daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı ise büyük bir halk sağlığı sorunu karşısında intörn olan yani eğitimini tamamlamamış tıp fakültesi öğrencilerini sosyal güvencesiz ve ücretsiz olarak çalıştırmak istiyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı sonucu yasal dayanağı kalmayan güvenlik soruşturması gerekçe göstererek, yeni mezun genç hekimlerin mesleğini yapmalarını ise engelliyor. Önümüzdeki dönemde vaka sayısının artması ile birlikte, daha fazla iş yükü altına girecek olan hekimlerin yükü böyle hafifletilemez. Genç meslektaşlarımız yoğun ve uzun bir eğitim süreci sonunda hak ettikleri şekilde hekimlik yapmak istiyor.”