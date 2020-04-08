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Atanan öğretmenlerin durumuyla ilgili Ziya Selçuk’tan flaş açıklama

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ataması gerçekleşen 20 bin öğretmenin göreve başlama süreciyle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü bildirerek “20 bin öğretmen arkadaşımızın göreve başlama sürecinin, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekeşeceğini ifade etti" dedi.

Sözcü İstanbul
21:51 -
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Atanan öğretmenlerin durumuyla ilgili Ziya Selçuk’tan flaş açıklama

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 20 bin öğretmenin göreve başlama süreciyle alakalı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüğünü bildirdi. Karaduman, görüşmenin detaylarını sosyal medyadan paylaştı.

“GÖRÜŞMELER NETİCESİNDE BELLİ OLACAK”

Karaduman, ataması gerçekleşen öğretmenlerin göreve başlama sürecine ilişkin Bakan Selçuk'un, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekleşeceğini ifade ettiğini belirtti. Abdülkadir Karaduman'ın görüşmeye ilişkin paylaşımı şöyle:

* MEB Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile görüştüm. Ataması gerçekleşen 20 bin Öğretmen arkadaşımızın göreve başlama sürecinin, okulların kapalı olduğu bu sürecin nihayetinde gerçekleşeceğini ifade etti.

* Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi(PİKTES) kapsamında istihdam edilen yaklaşık 4000 öğretmen kardeşimizin ve projenin akıbetinin, AB Türkiye Delegasyonu’yla görüşmeler neticesinde belli olacağını ifade etti.

* Özel Okullardaki öğretmenlerin durumu ile alakalı Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti. Sürecin takipçisiyiz. Sonuçları hep beraber bekliyoruz.

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Son güncelleme: 21:54 08.04.2020
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