Ata’nın mirasını koruyacağız

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ulu Önder Atatürk'ün Türk Milleti'ne bağışladığı arazilerin Millet Bahçesi adıyla yok edilme girişimlerine sert tepki gösterdi.

Yürüyen Köşk'ün de içinde bulunduğu Yalova'daki arazinin TOKİ'ye tahsis edilmesini Meclis gündemine taşıyan Barut, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını, tarım topraklarının talan edilmesi girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Barut, Yalova'daki Millet Çiftliği için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 3 ayrı soru önergesi verdi.

Barut, “Mahkeme kararları ile bu arazinin amaç dışı kullanılamayacağı açıktır. Ulu Önderimizin emanetine, mirasına ve tarım topraklarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz.''