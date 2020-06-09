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Ata’nın mirasını koruyacağız

CHP Adana Milletvekili Barut, Atatürk’ün Türk Milleti’ne bağışladığı arazilerin Millet Bahçesi adıyla yok edilme girişimlerine sert tepki gösterdi. Barut konuyu 3 önergeyle Meclis’e taşıdı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
Ata’nın mirasını koruyacağız

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Ulu Önder Atatürk'ün Türk Milleti'ne bağışladığı arazilerin Millet Bahçesi adıyla yok edilme girişimlerine sert tepki gösterdi.

Yürüyen Köşk'ün de içinde bulunduğu Yalova'daki arazinin TOKİ'ye tahsis edilmesini Meclis gündemine taşıyan Barut, Atatürk'ün mirasına sahip çıkacaklarını, tarım topraklarının talan edilmesi girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi.

Ayhan Barut

Barut, Yalova'daki Millet Çiftliği için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 3 ayrı soru önergesi verdi.

Yalova'daki araziye ilişkin gelişmeleri SÖZCÜ böyle duyurmuştu.

Barut, “Mahkeme kararları ile bu arazinin amaç dışı kullanılamayacağı açıktır. Ulu Önderimizin emanetine, mirasına ve tarım topraklarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz.''

Son güncelleme: 02:37 09.06.2020
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