Ataşehir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 900 bin lira

Jandarma ekipleri, çeşitli yollarla İstanbul’a getirilen kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaçak alkollerin Ataşehir’de bir adreste depolandığı tespit edildi.

Depoyu fiziki takiple izlemeye alana ekipler, operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 900 bin lira olan 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Baskında 3 kişi de gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLDİ

Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Depo ise mühürlendi.