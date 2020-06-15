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Ataşehir’de ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon 900 bin lira

İstanbul Ataşehir'de bir depoya düzenlenen baskında 18 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak etil alkolün piyasa değeri 1 milyon 900 bin lira.

Habip ATAM
10:32 -
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Jandarma ekipleri, çeşitli yollarla İstanbul’a getirilen kaçak etil alkollerin, sahte içki ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kaçak alkollerin Ataşehir’de bir adreste depolandığı tespit edildi.

(FOTO: SÖZCÜ)

Depoyu fiziki takiple izlemeye alana ekipler, operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 900 bin lira olan 18 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Baskında 3 kişi de gözaltına alındı.

(FOTO: SÖZCÜ)

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLDİ

Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Depo ise mühürlendi.

Ataşehir İçişleri Bakanlığı istanbul operasyon Sağlık
Son güncelleme: 11:20 15.06.2020
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