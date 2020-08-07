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Ataşehir’de gece yarısı korkutan patlama: 12 kişi tahliye edildi

Ataşehir’de bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın sebebiyle binada mahsur kalan 12 kişi kurtarıldı.

08:30 -
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İstanbul’un Ataşehir ilçesindeki Necmettin Erbakan Sokak'ta 6 katlı bir binanın 1. katında bilinmeyen bir nedenle gece 00.00 sularında patlama yaşandı. Patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, mahsur kalan ve dumandan etkilenen 12 kişiyi merdivenle tek tek kurtardı.

Apartman sakinleri ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Patlama sesini duyan ve yangını gören mahalleli sokağa dökülürken büyük panik yaşandı.

Olayın görgü tanıklarından Necip Taşdemir, “Aniden bir patlama sesi geldi. Kadınlar bağırdı çağırdı. Kapının önündeki betonlar dökülmüştü, kapılar kırılmıştı. Olayı görünce koşarak geldik. Daha sonra itfaiye geldi ve müdahale etti” diye konuştu. (İHA)

Son güncelleme: 08:34 07.08.2020
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