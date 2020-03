Atatürk aleyhine paylaşım yaptığı için açığa alınan Bürokrat, Meclis’te kendisine tepki gösteren vekile saldırdı

“Başka bir milletvekilinden randevu alarak gelmiş. Denizli ile ilgili bir şey anlatacağım deyince odama buyur ettim. Oturur oturmaz ‘Beni hatırladın mı?' dedi. ‘Yok' dedim. ‘Genel Kurul'da beni gündeme getirmiştin, hatırladın mı?' deyince simasını çıkardım. ‘O sözleri size iade etmeye geldim' deyince ‘Hangi sözleri kast ediyorsun? Hem Atatürk düşmanlığı yapıp hem de bana mı o sözleri iade edeceksin?' diye karşılık verdim.”

‘ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM'

“Tartışma olunca, danışmanım geldi. Bana saldırmak istedi, danışmanım müdahale etti, yere düştü. Yerdeyken de tekme atmaya kalktı. Polis gözaltına aldı. Şikayetçi olacağım. Şahsım önemli değil. Genel Kurul'da yaptığım konuşmadan dolayı gelip benden hesap sormaya çalıştığı için şikayet edeceğim.”

Said Dağdaş, 10 Kasım'la ilgili sosyal medya hesabından Atatürk için ‘put' ve ‘diktatör' benzetmesi yapmıştı. Öztürk de bu skandal paylaşımı Genel Kurul'da gündeme getirmiş ve “Bir şube müdürü Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde içindeki kini kusuyor. Bir ülkenin onurlu hiçbir evladı yemek yediği kaba pislemez. Sen bu ülkenin ekmeğini ye, Atatürk'ün kurduğu okullarda oku, milletin ödediği vergilerle maaş al ve hakaret et, küfür et, nankörlük et. Eğer bu adamın arkasında olursanız, kendisiyle ilgili işlem yapmaz iseniz siz de aynı zihniyetin ürünüsünüz” demişti.