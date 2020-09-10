Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı Çatayev’in yardımcısı Kiev’de yakalandı

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Interpol’ün aradığı terör örgütü IŞİD’in üst düzey yöneticilerinden birinin başkent Kiev’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

Eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olduğu belirtilen yöneticinin, Suriye ve Irak´ta silahlı çatışmalara katıldığı ve terör eylemlerini organize ettiğinin tespit edildiği de ifade edildi.

“ATATÜRK HAVALİMANI SALDIRISIYLA BAĞLANTILI”

Zanlının 28 Haziran 2016’da gerçekleştirilen ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısını planladığından şüphelenilen Ahmet Çatayev’in yardımcısı olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensubunun 2018 yılında sahte evraklarla Ukrayna´ya giriş yaptığı ve Kiev’de suç örgütü kurduğu kaydedildi. Yakalanan terör örgütü mensubunun 40 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından İnterpol’e teslim edileceği açıklandı.

Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev ise, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 2017’de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilmişti.

45 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Terör örgütü IŞİD İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 28 Haziran 2016’da saat 21.22’de silahlı ve bombalı intihar saldırısı düzenledi

IŞİD mensubu üç saldırgan, dış hatlar terminalinde önce uzun namlulu silahlarla etrafa ateş açmış, ardından da üzerlerindeki bombaları patlatmıştı. Saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi de yaralandı.

İki saldırgan intihar yeleklerini patlatarak öldü, üçüncü saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. (DHA)