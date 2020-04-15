Atatürk Havalimanı’ndaki hastane mevzuata aykırı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Atatürk Havalimanı'nda 2 milyar dolarlık iki pisti kullanılmaz hale getirerek, yapımına başlanan pandemi hastanesinin mevzuata uygun olmadığı ortaya çıktı.

GENELGEDE BİNALİ YILDIRIM’IN İMZASI VAR

Hastane projesinde, 2012 yılında dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım imzasıyla, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kanunu'na dayanılarak hazırlanan ve tüm valiliklere gönderilen, “Havaalanları Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri” başlıklı genelge yok sayıldı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) tarafından uçuş emniyetini teminen belirlenen standartlara atıf yapılan genelgeye göre, Atatürk Havalimanı içinde inşaatın devam ettiği alana hastane yapımı mevzuata aykırı.

24 Temmuz 2012 tarihli ve Binali Yıldırım imzalı genelgede açıkça şu ifadelere yer veriliyor:

* Havaalanı Mania Planlarında yer alan iniş-kalkış koridorlarının pist başlarından itibaren ilk 3000 metrelik bölümü içerisinde insanların toplu halde bulundukları hastane, okul, kongre merkezi, stadyum, otogar, gar binalarının planlanmaması ve inşa edilmemesi…

* Projelerin, uçuş, can ve mal emniyetinin sağlanması ve ileride havaalanlarımızın kullanılamaz hale gelmesinin önlenmesini teminen, 2920 sayılı kanun kapsamında yayımlanan havaalanı mania planı kriterlerine uygun şekilde hazırlanması ve uygulanması, hususlarına hassasiyetle uyulması ve gereğinin buna göre ifası için gereğini rica ederim.

SHGM HAVALİMANINA NE YAPILDIĞINI ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYOR

Uluslararası havacılık kurallarına atıf yapılan genelgede ayrıca, “Hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, seyrüseferi ve meydan güvenliğini tehlikeye düşürecek nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesi tesis kurulması yasaktır” deniliyor.

Ancak Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası havacılık sözleşmelerinin uygulanması ve denetiminden sorumlu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün(SHGM), bir gecede yeri değiştirilen ve Atatürk Havalimanı içine taşınan projeden haberi olmadığı, kurum yetkililerinin havalimanına ne yapıldığını öğrenmeye çalıştıkları ileri sürüldü.

ATATÜRK HAVALİMANI HALEN ULUSLARARASI NİTELİKTE AKTİF BİR ALAN

Atatürk Havalimanı'ndaki üç pistten ikisi hastane inşaatı için tahrip edildi, İstanbul Havalimanı'nın açılmasının ardından havayolu şirketlerinin operasyonları yeni havalimanına taşındı ancak Atatürk Havalimanı, resmi olarak halen uluslararası niteliğiyle aktif olarak kullanılıyor.

Salgınla birlikte tarihinin en yoğun dönemini yaşayan tüm kargo uçuşları, iş jetlerinin dahil olduğu genel havacılık uçuşları ve Cumhurbaşkanlığı filosu Atatürk Havalimanı'nı kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin taraf olduğu tüm uluslararası havacılık sözleşmelerindeki standartlar halen uygulanmak zorunda.