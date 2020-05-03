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Atatürk Havalimanı’nın iki pisti devre dışı bırakıldı!

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı'nın 17/35 pistlerinin, İstanbul Havalimanı'nın iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı açıklandı.

20:03 -
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Atatürk Havalimanı’nın iki pisti devre dışı bırakıldı!

Konuyla ilgili olarak DHMİ’nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

* Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri, İstanbul Havalimanı’nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır.

* Bahse konu pistler, İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır.

* Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır.

* Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen hastanenin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

* Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır.

* Öte yandan Annex-14’te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mani teşkil etmemektedir.

* Bir diğer husus da, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur. DHA

FOTO: İHA

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Son güncelleme: 20:05 03.05.2020
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