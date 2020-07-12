Atatürk taş kalpli değil asıl siz taş kalplisiniz

Latif SANSÜR Damla GÜLER

Her fırsatta Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatmaktan çekinmeyen bazı çevreler, Ayasofya kararının ardından da boş durmadı. AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Twitter hesabından Atatürk için isim vermeden “Taştan adam” ifadesini kullandı. Kırdağ, Ayasofya kararındaki asıl niyeti ise şu sözlerle açıkladı:

“Ayasofya'nın statüsünün değiştirilip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor.”

Kırdağ, dakikalar sonra tweetini sildi, hesabını korumaya aldı. Ancak Kırdağ'ın paylaşımının görüntüleri kayıtlara geçti. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Kırdağ'a tepki gösterdi. “İbadet edersiniz diye düşünüyorduk ama ülkenin kurucusuna hakaret ederek neyi amaçladınız ve tivitinizi sildiniz? Bu memleketin güneşi 1881 yılında doğdu o gün bugündür hiç batmıyor” yorumları yapıldı.

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ATATÜRK’E HAKARETE 10 AY HAPİS CEZASI

AKP Uşak İl Genel Meclisi Üyesi Durmuş Yavuz 2018'de bir toplantıda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında, “Atatürk Yahudi'dir, sarhoştur, dinsizdir” ifadelerini kullandı. Şikayet üzerine Durmuş hakkında, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan dava açıldı.

Uşak 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapan Yavuz, Atatürk'ü seven biri olduğunu ve söylediği iddia edilen kelimeleri söylemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Hiç söylememe rağmen bana Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiğim yönünde beyanlarda bulunulmuştur. Böyle bir şey kesinlikle gerçekleşmemiştir” dedi. Mahkeme 2 yıl sonra Yavuz'u 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine karar verdi.