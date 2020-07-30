Atatürk’e bir buket çiçek sunma kabahat sayıldı, 392 lira ceza verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde Atatürk anıtına gidip saygı duruşunda bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Halil Erdaş ile bir önceki dönem başkanı İsa Çetin'e Kabahatler Kanunu gerekçe gösterilerek 392'şer lira ceza kesildi.

Kesilen cezaya anlam veremediklerini söyleyen Erdaş ile Çetin, “Atatürk'ün huzuruna çıkmanın da bir bedeli varmış. Ferdi olarak birer buket kır çiçeği koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Ceza yazacak ne vardı” diye tepkilerini dile getirdi.

“SABAH İZİN VERİP, ÖĞLEN SONU İPTAL ETTİLER”

Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümünde Atatürk anıtına çelenk koymak için izin başvurusunda bulunduklarını söyleyen, ADD Şube Başkanı Erdaş, “Kaymakamlıktan bize yazılı izin verildi. Aynı gün öğlen sonu iznin iptal edildiği tebliğ edildi. Biz de kurumsal değil de bireysel olarak Atatürk'ün huzuruna çıkmak, saygı duruşunda bulunmak istedik. Bir demet çiçek alıp Ata'mızın huzuruna çıktık. Saygı duruşunda bulunduk, çiçeğimizi sunduk. Ertesi gün Kaymakam Ahmet Soley’in talimatıyla hakkımızda soruşturma açıldığını öğrendik” dedi.

“ANLAŞILIR BİR ŞEY DEĞİL”

ADD Başkanı Erdaş, açılan soruşturmanın ardından Kaymakam Soley'in imzasıyla Kabahatler Kanunu’na aykırı davranışta bulunduklarından 392'şer lira ceza kesildiğine ilişkin makbuzlar geldiğini söyledi. Erdaş, “Ceza yazacak ne vardı? Ferdi olarak çiçek koyduk, saygı duruşunda bulunduk. Kaymakam inisiyatif kullanarak ceza yazıyor. Anlaşılır gibi değil” şeklinde konuştu.

“ATATÜRK'ÜN HUZURUNA ÇIKMANIN BEDELİ VARMIŞ”

Atatürk'ü sevmenin bir bedeli olduğunu söyleyen İsa Çelik, “Atatürk'ün huzuruna çıkmanın da bir bedeli varmış. Atatürk'ü sevmenin, önderinin manevi huzurunu muhtelif zamanlarda ziyaret etmenin bedeli hakikaten ağırmış. Kaymakam bey suç duyurusunda bulunmuş. Türk'ü kendi ülkesinde Atatürk'ün huzuruna çıkarmama gayretleri var. Atamızı ziyaret etmek, saygı duruşunda bulunmak, ‘ne mutlu Türk'üm diyene' demek ne kadar zormuş” diyerek emekli maaşıyla geçindiğini, kesilen cezalarla yıldırılmak, zor durumda bırakılmak istendiklerini söyledi.

GİTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Diyanet İşleri Başkanının Atatürk'e hakaretine sesini çıkarmayanların, çiçek koymayı cezalandırmasının ibret verici olduğunu söyleyen Çetin, “Ben Cumhur'um. Atatürk'ün huzuruna çıkmaktan dolayı neden 400 lira ceza ödüyorum? Atatürk'ü sevmenin bedeli ölmekse, gerekirse ölürüm. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e ihanet ediyor, neden harekete geçmiyorlar? Ben Atamın huzuruna gitmeyeyim de kim gitsin, biz gitmeyelim de kim gitsin” şeklinde konuştu.

Sabah saat 10.00'da anıta gittiklerini, tebliğ edilen makbuzda ise suç saatinin 16.00 yazdığını belirten Çetin, buna da anlam veremediklerini söyledi.