Atatürk’e hakaret eden müdür Meclis’te İYİ Parti’li vekile saldırdı

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk Meclis’teki odasında saldırıya girişimine uğradı. Saldırının ardından açıklama yapan Öztürk, “Odamda böyle bir girişimde bulundular ama hiçbir sıkıntı yok” dedi.

HESAP SORMAYA GELMİŞ

Öztürk’ün açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Genel Kurul’da yaptığımız bir konuşmadan kaynaklı adam o sözleri bana iade etmeye gelmiş. Atatürk’le ilgili 10 Kasım’da yapmış olduğu paylaşımı Meclis’te gündeme getirmiştim. Hakkında soruşturma açılmıştı bu beyefendinin. Bunun hesabını sormaya gelmiş bana.”

Öztürk’e saldırı girişiminde bulunan ismin Orman Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak çalışan ve Atatürk’e hakaret ettiği gerekçesi ile görevinden alınan Said Dağdaş olduğu öğrenildi.

10 KASIM’DA ATATÜRK’E HAKARET

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürü olarak görev yapan Said Dağdaş, 10 Kasım’da yaptığı paylaşıomda Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret etmişti.

Dağdaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: “09,05’te bazıları putları için saygı duruşunda bulunacak. Dünyada en gülünç olay yaşanacak. Yarın 10 Kasım. O diktatörlük hala esiyor. Bu millet 23 Nisan 1923 e kadar Mustafa Kemal ve ekibi kahraman bilir. 1924 sonrası Mustafa Kemal adını çatır çatır kırıp atmıştır. Bu nedenle kahramanlığı sonrasında diktatörlüğünü görmüştür. Hem de İslam’la savaşan diktatör”

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’ün bu paylaşımı paylaşımı Meclis gündemine taşımasının ardından, Dağdaş hakkında soruşturma başlatılmış ve Orman Genel Müdürlüğü’ndeki görevine son verilmişti. (Yeniçağ)