Atatürk’e hakaret eden öğretmene sert tepki!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan Fethiye Onsun İlköğretim Okulu'nda görevli kadın öğretmen E.Y sosyal medya hesabı üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hareket eden paylaşımlarda bulundu.

Öğrenci velilerinin, öğretmen E.Y'nin çirkin paylaşımlarına tepki göstermesi üzerine Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında soruşturma başlattı.

“CUMHURİYET SAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Atatürk'e hakarette bulunan öğretmen hakkında suç duyusunda bulunacaklarını belirten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit şöyle konuştu:

*Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Atatürk düşmanlığı yapan her kim olursa olsun karşısında bizi yani Eğitim-İş'i bulacaktır.

*Bu öğretmen hakkında Konya Valiliği'nin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı soruşturmayı tüm birimlerimizle dikkatlice takip edileceğinin bilinmesini isteriz.

*Ayrıca bu kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurumuzu da yapacağız.

“SORUŞTURMA SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ”

Konuya ilişkin konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Konya Şube Başkanı Sinan Düzenli ise şunları söyledi;

*Gerek şahısların gerekse her yerde Atatürk'e karşı yapılan hakarete, aslı olmayan ithamlara, yazılara ve paylaşımlara tepki gösterdik.

*Tepki göstermeye de devam edeceğiz. Kabul edilir bir durum değildir. Atatürk'e hakarette bulunan öğretmen hakkındaki soruşturma sürecini takip edeceğiz.

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