Atatürk’süz bayraksız kutlamaya tepki

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı İncirliova Spor Lisesi Spor Salonu'na Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asılmadı.

İYİ Parti ilçe başkanı Ahmet Alak, Atatürk ve Türk Bayrağının yok sayılmasına tepki göstererek “İncirliova ilçemizde 97. yılını kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın kutlama merasimini maalesef üzüntü ve kederle kutlamanın mutsuzluğu içerisindeyiz” dedi.

“KUTLANMIŞ GİBİ YAPMANIN UTANCI İÇİNDEYİZ”

Cumhuriyet Bayramının kutlanmış gibi yapıldığını söyleyen Alak, şöyle konuştu;

“İncirliova ilçemizde İncirliova Spor Lisesi Spor Salonu'nda ki kutlama töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve Şanlı Türk Bayrağı bulunmaması İYİ Parti mensubiyeti olan herkesi derinden yaralamıştır. Kurucusunun olmadığı Cumhuriyet Bayramını kutlamış gibi yapmanın utancı içerisindeyiz.”

“SAYGISIZLIĞI NEFRETLE KINIYORUZ”

İYİ Partili Atatürkçü vatanseverlerin yüce Türk Milleti'ne ve kurucu değerlerine yapılan bu saygısızlığı nefretle kınadıklarını söyleyen Alak, ”Türkiye Cumhuriyetimizin çok zor şartlarda ne büyük fedakarlıklar altında kurulduğunu, o al bayrağımız ki; rengini aziz şehitlerimizin kanlarından aldığını Türk Milleti adına bunu unutanlara tepkimizdir. İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanlığı olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün milli bayramlarımız konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” dedi.