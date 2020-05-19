Atatürk’ü gökyüzünde andılar

Manisa’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’nın önünde düzenlediği çelenk sunumu töreni öncesi Manisa Paraşüt Topluluğu Spil Dağı’nın 1500 metre yüksekliğindeki Karlık Tepesi’nden atlayış gerçekleştirdi.

Karlık Tepesi’nden Türk bayraklarıyla atlayış yapan 30 paraşütçü, kent semalarında gösteri uçuşu yaptı. 10 paraşütçü ise çelenk sunumu törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’nın üzerinden uçuş gerçekleştirdi.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT EDİLDİ

Paraşütçülerin uçuşunun ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ve sporcuların katıldığı 50 kişilik bir grupla çelenk sunma töreni düzenlendi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapılırken, İstiklal Marşı okundu.



EVDEN DESTEK VERDİLER

Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı sebebiyle töreni evlerinin balkonlarından izleyerek, alkışlarla destek verdi.