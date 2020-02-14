Atatürk’ün aşık olduğu Bulgar Kovaçeva’nın mezarı bulundu!

Atatürk’ün Bulgar sevgilisi Dimitrina Kovaçeva, daha önce de pek çok film ve belgesele konu olmuş ve hakkında pek çok yazı yazılmıştı.

1913 yılında Atatürk’ün askeri ataşe olarak gittiği Bulgaristan’da aşık olduğu Kovaçeva’nın mezarına gazeteci Murat Kahriman ulaştı.

“İKİSİNİN FOTOĞRAFINI MEZARLIĞIN BAŞUCUNA BIRAKTIM”

Bir gezi için Bulgaristan’a giden Kovaçeva, uzun araştırmalardan sonra ulaştığı Kovaçeva’nın mezarına ulaştı.

Mezarına çiçek bırakarak Fatiha okuyan Kahriman, mezar yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

* Merkez mezarlığı 26. parsel, 27 sıradaki mezarı bulunca çok mutlu oldum.

* Elimi toprağın üstüne koydum. Bir dakikalığına gözlerimi kapadım ve ona olan saygımı sessizce ifade ettim. Miti umarım bizi hissetmiştir.

* Ailesinin çiçekleri ve sebebini anlasın diye Bulgar harfleriyle ‘Mustafa Kemal 1913’ diye yazdırdık.

* Birlikte hiç fotoğrafları yoktu ama biz Sofya’daki fotoğrafçıdan biraz uzak kalmış olan iki ayrı fotoğrafı daha yakınlaştırmasını istedik.

* Onu da ahşap bir çerçeveye koyup mezara bıraktık.

* Yolu Bulgaristan Sofya’ya düşenlerin; Atamızın sevdiği kadının mezarına gitmelerine vesile olursam ne mutlu bana.

İŞTE AŞKIN HİKAYESİ

Dimitrina sık sık yardım konserleri düzenlerken Mustafa Kemal de büyük bir keyifle bu konserlere katılıyordu.

Bu sırada düzenlenen bir yılbaşı balosunda Mustafa Kemal, Bulgar kızı Dimitrina’yı dansa kaldırdı.

Dimitrina’nin kensidisine olan sevgisinden emin olan Mustafa Kemal, muhtemel bir evlilik için önünde duran engellerin ise farkındaydı.

Bulgaristan’da yayınlanan habere göre, “Atatürk Dimitrina’dan 11 yaş büyüktü. Ayrıca Bulgaristan’da Türkler’i pek sevmeyen ve onları aile yaşamları için kabul edilemez bulan kişiler vardı” ifadeleri yer alıyor.

Bütün bunlara rağmen Atatürk’ün Dimitrina’yı babasından istediği aktarılan haberde, babasının “kızının başka bir dinin dogmalarını kabul etmeyeceği inancı ile” Dimitrina’yı Mustafa Kemal’e vermediği bildirildi.

Bunun üzerine Mustafa Kemal ve Dimitrina çifti gizli gizli buluşmaya başladı.

1915 yılında güzel Dimitrina’yı babasından ikinci kez isteyen Mustafa Kemal, belgesele göre ikinci kez reddedildi.

Kızının Mustafa Kemal ile hala görüşmesinden rahatsız olan General Kovaçev de Dimitrina’yı bir an önce Bulgar bir mühendis ile evlendirdi.

Belgesele göre, babasının kendisi için verdiği karara uyan Dimitrina’nın Mustafa Kemal ile ayrılmak zorunda kaldı ancak onu hiçbir zaman unutmadı.