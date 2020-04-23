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Atatürk’ün çocukları 100’üncü yılı kutluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerden kutlanıyor olsa da yüreklerdeki coşku değişmiyor. Çocuklar aileleriyle balkonlara çıkıp şiirler, şarkılar okuyor. Her evde kutlamalar yapılıyor. İşte yurttan 23 Nisan manzaraları...

14:21 -
Haberler Gündem
Atatürk’ün çocukları 100’üncü yılı kutluyor

İSTANBUL

Beylikdüzü’nde bir sitede çocuklar aileleriyle balkonlara ve pencerelere çıkıp bayrak salladı, şiirler okudu.

KOCAELİ

Kocaeli’de corona virüsüyle mücadelede görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına, büyükşehir belediyesi tarafından pasta gönderilerek bayramları kutlandı.

MANİSA

Manisa’da palyaçolar sokak sokak gezerek vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşatırken, vatandaşlar da balkonlarından bu coşkuya eşlik etti.

UŞAK

Uşak’ta ‘Çılgın Davulcu’ lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı. Karagöz’e evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik edenler ise eğlenceli anlar yaşadı.

BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin etkinlik otobüsündeki bando ekibi çocukların ayağına gidip konser verdi. Hacivat ve Karagöz de çocukları eğlenderdi.

SİVAS

Sivas’ta etkili olan kar yağışı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklar için sürpriz oldu.

DÜZCE

Düzce’de öğretmen Nursel Yıldır, 23 Nisan için süslediği balkonuna öğrencilerinin çizgi karakterlerini ve isimlerini de ekleyerek, Ulusal Egemenlik Bayramının 100. yılını tek başına kutlad

MARDİN

Mardin’de çocuklar için kortej oluşturuldu. Çocuklar aileleriyle ellerine aldıkları bayraklarla korteje balkonlarından eşlik etti.

MERSİN

Mersin’de bayraklar ve balonlarla süslenen belediye araçlarından çocuk şarkıları eşliğinde sokak sokak gökyüzüne balon bırakıldı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da 10 bin çocuğa hediye dağıtıldı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da aileleri tarlada çalışan çocuklar İstiklal Marşı’nı okudu.

 

Son güncelleme: 14:30 23.04.2020
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