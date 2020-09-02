Atatürk’ün gölgesinde ayran içtiği ağaç koruma altında

Yapılan çalışmanın ardından ağaçlardan birisinin Bolu Dağı mevkiinde bulunan bir otelin yerleşkesindeki meşe ağacı olduğu anlaşıldı. Ağaç üzerinde yapılan yaş hesaplamasında, kökleri metrelerce uzaklara ulaşan meşenin 400 yıllık olduğu belirlendi. Anıt ağaç olarak tescillenen meşe ağacı otel tarafından koruma altına alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan otel Müdürü Selahattin Yılmaz, “400 yıllık meşe ağacı tarihi açıdan çok önemli. Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul-Ankara arasında gidip gelirken devamlı uğradığı, bu asırlık meşenin altında ayran içtiği ve burada bulunan at çiftliğindeki atıyla vakit geçirdiği bir alandı burası.

Ziyaretçilerimize bunlardan bahsediyoruz. Onlar da burada nasıl bir mazinin yaşandığını anlıyorlar. (İHA)