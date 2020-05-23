Atatürk’ün yadigarı Çubuk Barajı’nın ihalesi tamam

Corona virüsü salgını döneminde ekonomik mücadeleye daha fazla destek için acil olmayan 338 ihaleyi erteleyen Yavaş, Ata yadigarı barajın ve Atatürk Evi'nin daha fazla çürümesine göz yummadı ve ihaleye çıktı. İhale şeffaf olarak yayınlandı ve tasarruf ön plana çıktı.

İki ayrı ihale ile bizzat ilgilenip fiyat kırdıran Yavaş, 251 bin 619 lira tasarruf sağladı. Yaklaşık maliyeti 997 bin 935 lira olan Çubuk Barajı Park Alanı İnşaat, Elektrik ve Mekanik İşleri ihalesi 860 bin liraya bağlandı.

Baraj Park Alanı Taş Pere ve Küp Taş Yapımı ihalesinde de 938 bin 684 lira tutarındaki yaklaşık maliyet, 825 bin liraya düştü. Cumhuriyet döneminin ilk betonarme barajı olan Çubuk Barajı'nın yapımı 1936'da bitti ve 3 Kasım 1936'da Atatürk tarafından törenle açıldı.

Barajda yer alan plakada “Bu Çubuk Bendi Türk Ulusunun İlk Cumhur Reisi Kemal Atatürk Devrinde Devlet Merkezi Ankara'nın su ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. 1929-1936” ifadeleri bulunuyor.