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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın  Kahta ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan Ahmet K. (70) ateşi yüksek çıkınca, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, Ahmet K. ile birlikte güvenlik güçlerinden kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki Ahmet K. çağıralan ambulansla hastaneye götürüldü. 

21:34 -
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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Olay, Adıyaman- Kahta karayolunun 25´inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 JN 4435 plakalı otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri sürücünün ve yanında yolculuk eden Ahmet K.’nın ateşini kontrol etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.’yi corona virüsü şüphesi nedeni ile hastaneye götürerek karantinaya almak istedi. Bu sırada sürücü otomobili çalıştırarak Ahmet K. ile beraber kaçmaya çalıştı.

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Sürücü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. DHA

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Son güncelleme: 21:45 06.04.2020
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