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Ateşi yüksek çıkan yolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, polisin durdurduğu otobüste yaptığı kontrolde ateşi 39.5 derece çıkan yolcu, corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürüldü. Dezenfeksiyon işlemi yapılıp yolcuların bilgileri alındıktan sonra otobüsün hareket etmesine izin verildi.

17:53 -
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Ateşi yüksek çıkan yolcu apar topar hastaneye kaldırıldı

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Çanakkale- Sakarya seferini yapan otobüsü kontrol noktasında durdurdu.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yolcuların ateşleri ölçüldü. Otobüste 24 numaralı koltukta bulunan Serhat T.’nin ateşi, yapılan ölçümlerde 39.5 ve 39.3 çıktı.

Yapılan görüşmede Serhat T., şikayetlerinin öksürük, nefes darlığı ve kusma olduğunu söyledi. Bunun üzerine Serhat T., otobüsten indirilerek izole edildi.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi, Serhat T.’yi corona virüsü şüphesiyle hastaneye götürdü.

Otobüsten indirilen yolcuların filyasyon çalışması kapsamında bilgileri alınırken, durum hakkında bilgi verildi. Otobüs ve polis noktası ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi.

Personelin ve yolcuların bilgilerinin alınmasının ardından yolcular araca binerek Sakarya’ya gitti. Hastaneye yatırılan Serhat T.’ye ise test yapıldığı öğrenildi. (DHA)

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