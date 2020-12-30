Atık malzemelerden 60 bin liralık maske makinesi yaptılar

Palandöken Belediyesi, kültür merkezi olarak hizmet veren binaları maske üretim atölyelerine dönüştürdü. Belediye, seri üretim için çare aramaya başladı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar, seri üretim için piyasa değeri 60 bin lira olan makinenin benzerini Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait atölyede yapılmasını istedi.

Ekipler, atık malzemelerden bin 900 lira harcayarak maske makinesi yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’ne kurulan maske makinesiyle günde 2 bin 500’e yakın 3 katlı cerrahi maske üretilmeye başlandı. (DHA)