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Atık malzemelerden 60 bin liralık maske makinesi yaptılar

Erzurum’da Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları atık malzemelerden maske makinesi imal etti. Piyasada değeri 60 bin TL olan makine için sadece 1900 TL harcandı.

Güncellenme: 09:08, 30/12/2020
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Atık malzemelerden 60 bin liralık maske makinesi yaptılar

Palandöken Belediyesi, kültür merkezi olarak hizmet veren binaları maske üretim atölyelerine dönüştürdü. Belediye, seri üretim için çare aramaya başladı. Belediye Başkanı Muhammet Sunar, seri üretim için piyasa değeri 60 bin lira olan makinenin benzerini Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait atölyede yapılmasını istedi.

Ekipler, atık malzemelerden bin 900 lira harcayarak maske makinesi yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’ne kurulan maske makinesiyle günde 2 bin 500’e yakın 3 katlı cerrahi maske üretilmeye başlandı. (DHA)

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan