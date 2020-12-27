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Atık toplarken çöken duvarın altında kalan Devran’dan acı haber

Diyarbakır'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk evde atık toplarken çöken duvarın altında kalan ve ağır yaralanan Devran Onay (17), kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Güncellenme: 20:38, 27/12/2020
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Atık toplarken çöken duvarın altında kalan Devran’dan acı haber

Olay, dün öğlen saatlerinde Yenişehir ilçesinde Şehitlik Mahallesi 247’nci sokakta meydana geldi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 2 katlı metruk eve atık toplamaya giden Devran Onay, duvarın çökmesiyle enkaz altında kalarak yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Onay, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Servisi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve yoğun bakımda tedaviye alınan Onay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün öğlen saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Onay’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Onay, Mardin Kapı Mezarlığı’na defnedildi. DHA

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