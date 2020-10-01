Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Atina’da FETÖ’ye operasyon! Gözaltılar var

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Fetullahçı terör örgütü (FETÖ) üyelerine düzenlenen operasyonda 5 FETÖ üyesinin yakalandığı ifade edildi.

07:53 -
Haberler Gündem
Atina’da FETÖ’ye operasyon! Gözaltılar var

Yunanistan'ın başkenti Atina'da FETÖ'cü 5 kişinin operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu. FETÖ'cülerin, Yunanistan'a kaçak yollardan giriş yapanları Atina üzerinden sahte evraklarla Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerine gönderdikleri belirtildi.

FETÖ üyelerinin, Atina Emniyet Teşkilatı ve Gizli Servis ekiplerinin gizlilikle yürüttüğü operasyonla yakalandıkları aktarıldı. Yakalanan FETÖ'cülerin cep telefonlarında 500 sahte seyahat belgesi olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerine ait pasaportların da bulunduğu aktarıldı. (DHA)

İLGİLİ HABERİstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: Gözaltılar varİstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Avrupa Avrupa Birliği Emniyet FETÖ istanbul operasyon Terör terör örgütü Yunanistan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more