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İstanbul’da atış poligonunda korkunç olay: Tüm çabalara rağmen….

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir genç, atış poligonunda başına dayadığı silahla intihara teşebbüs etti. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken dehşete düşüren olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

14:55 -
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir atış poligona gelen Efe Efkan B. (27) isimli genç dün akşam atış yapmak istedi. Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış gerçekleştiren genç, daha sonra aniden elindeki silahla hedef tahtalarının bulunduğu bölüme geçti.

ÇABALARA RAĞMEN

Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken genç, bir anda yere yığıldı.

Yaralı genç hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. (İHA)

Esenyurt istanbul
Son güncelleme: 15:03 18.08.2020
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