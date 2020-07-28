ATM kartını yutunca bankanın camını kırdı… ‘Kimse gelmeyince kendimi ihbar ettim’

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde para çekmek isteyen A.İ.’nin kartını ATM yuttu. Bunun üzerine A.İ. önce bankanın kapısını çaldı. Sonra A.İ yerden aldığı taş ile bankanın camını kırdı.

Bankanın camını kıran A.İ. kendini polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis A.İ'nin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

A.İ. polise verdiği ifade,” ATM kartını yuttu. Cama vurdum kimse çıkmadı. Daha sonra taşla camı kırdım, yetkili gelir diye. Kimse gelmeyince kendimi polise ihbar ettim.” dediği öğrenildi. (İHA)