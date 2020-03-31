ATM önlerinde bariyerli önlem!

Türkiye genelinde corona virüsüne karşı alınan tedbirler her gün biraz daha arttırılıyor. Tedbirler kapsamında Elazığ Valiliği koordinesinde oluşturulan Pandemi Kurulu tarafından kentte birçok uygulamaya hayata geçirildi.

ATM ÖNLERİNE BARİYERLİ ÖNLEM

Vatandaşların yoğun olduğu meydanlar, Kapalı Çarşı ve mesire alanlarının kapatılmasından sonra vatandaşların yakın temasının olduğu bankaların ATM’lerine yönelik de tedbirler alındı.

Sosyal mesafenin korunması için sabah erken saatlerden itibaren polisler, şehir merkezinde yer alan Gazi ve Hürriyet Caddesi’ndeki ATM önlerine sosyal mesafenin korunması için bariyerler ile düzenleme yapıldı.