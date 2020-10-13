ATM tacizcisi polise kafa attı

Bursa Kent Meydanı’nda ATM’den para çekmeye çalışan N.A.’nın arkasından geçen Umut I. genç kadına çarparak taciz etti. Kadının yardım çığlığı üzerine bölgede devriye gezen polis ekipleri Umut I.’ya müdahale etti.

Polise direnen ve bir memura kafa atan Umut I. olay yerinden kaçmaya çalıştı. Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.

Aldığı darbeyle dudağı patlayan polis memuru ambulansla hastaneye götürüldü. Polis memurunu yaralayan Umut I. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.