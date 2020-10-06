‘Avcı’ lakaplı seri katil için karar

Hamdi Kayapınar, 1994 yılında henüz 14 yaşındayken kendisinden bir yaş küçük kardeşini iple boğarak öldürdü. Dört yıl cezaevinde kaldıktan sonra Şartlı Salıverme Yasası’ndan yararlanarak tahliye edildi.

1998-2001 yılları arasında da Yaşar Sezer, Ali Aras, Abdullah Aslan, Memiş Dinçaslan, İbrahim Genç ve Cafer Şahin’i öldürdü. Polis memuru İlhan Duruş ve Bedrettin Duvar’ı da yaraladı. Tutuklanıp yargılandı, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında erken tahliye hükmünden yararlanarak, 16 yıl 2 gün cezaevinde kaldıktan sonra Şubat 2017’de tahliye edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRDÜ

‘Avcı’ lakaplı Hamdi Kayapınar, 2 Ağustos 2018’de, merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi, Komando Caddesi’nde bir iş insanına ait villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz’ı, pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra beğendiği tabancasını gasp edip, kaçtı. Olaydan dört gün sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki evine yapılan baskınla yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘tasarlayarak adam öldürme’, ‘yağma’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandı; geçen yıl ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Sanık ve müşteki yakınları İstinaf Mahkemesi´ne başvurarak karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Hamdi Kayapınar hakkında verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itirazın reddine karar verdi. Böylece Kayapınar’ın cezası onanmış oldu. (DHA)